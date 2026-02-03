Questa mattina il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha ricevuto nella sede del Palazzo del Governo il nuovo Direttore regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata, l’ingegnere Calogero Turturici.

Laureato in Ingegneria Elettronica con il massimo dei voti, il Direttore Turturici entra nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel 1995. Nei primi anni presta servizio presso il Comando di Asti, con una significativa parentesi siciliana, come componente dell’Ufficio del Commissario Straordinario per l’Emergenza Idrica e successivamente come funzionario presso il Comando di Agrigento.

Dal 2005 ricopre incarichi di crescente responsabilità: è Vicecomandante presso il Comando di Alessandria, poi Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Biella, Asti e Novara. Tra il 2011 e il 2026 guida i Comandi Provinciali di Bergamo, Bologna e Milano. Nel corso della carriera svolge, inoltre, il ruolo di Vice Direttore Centrale della Direzione per le Risorse Logistiche e Strumentali e quello di Dirigente Reggente dell’Ufficio Colonna Mobile della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia.

Nel corso dell’incontro, che si è svolto in un clima di autentica cordialità, è stata fatta una panoramica sulle questioni di interesse comune in cui si incontrano le mission istituzionali della Prefettura e dei Vigili del Fuoco. Una storica sinergia che si declina operativamente in molteplici ambiti: dalle delicate attività di protezione civile alle operazioni per la ricerca di persone scomparse, dalla redazione delle pianificazioni di settore al prezioso contributo offerto nella definizione delle misure di safety in occasione delle più rilevanti manifestazioni pubbliche sul territorio.

In questa direzione il Prefetto Campanaro ha ricordato la recente esperienza dell’esercitazione pratica a Maratea finalizzata a testare sul campo l’efficacia operativa del Piano provinciale per la ricerca di persone scomparse, dove i Vigili del Fuoco hanno dato prova ancora una volta delle competenze altamente qualificate del Corpo, svolgendo un prezioso ruolo di supporto a partire dalla fase della pianificazione fino a quella di coordinamento ed intervento sul campo.

“Quella tra Prefettura e Vigili del Fuoco è una consolidata cooperazione che negli ultimi anni si è ulteriormente rafforzata, anche alla luce della complessità degli interventi richiesti – ha sottolineato il Prefetto Campanaro -. Parliamo di un Corpo che costituisce presidio insostituibile per la salvaguardia dell’incolumità delle persone e dell’integrità dei beni e dell’ambiente sul territorio, grazie a competenze tecniche di assoluta eccellenza, capacità operative specialistiche e dotazioni strumentali all’avanguardia. In questa direzione il neo Direttore regionale Turturici, a cui rivolgo i miei più sentiti auguri di buon lavoro, arriva in Basilicata con un percorso professionale molto qualificato che gli consentirà di affrontare le sfide del territorio con competenza, determinazione e lungimiranza, a vantaggio di tutta la comunità lucana. Desidero anche ringraziare il Direttore uscente Vincenzo Ciani, destinato all’omologa struttura regionale in Puglia, per la dedizione e i risultati qui conseguiti negli anni alla guida del Corpo dei Vigili del Fuoco”.