Vigile positivo al Covid-19 a Salerno. I sindacati:”Bisogna fare di più per la sicurezza degli agenti”

“Agente della Municipale contagiato, la macchina dell’emergenza si è mossa bene ma serve più attenzione per la sicurezza dei nostri colleghi“. E’ l’opinione dei rappresentanti delle sigle sindacali Cgil, Cisl Fp, Uil e Csa, che in un documento congiunto al Comune di Salerno e al Comando della Polizia Locale hanno lodato la condotta adottata dal Vicecomandante Battipaglia, dall’assessore De Maio e dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl dopo la notizia della positività al Coronavirus di un vigile urbano.

Sono stati infatti predisposti tamponi per tutti gli agenti e i test proseguono oggi per chi non si era sottoposto al controllo. Inoltre, i controlli hanno riguardato il personale di Salerno Pulita che lavora nella struttura. Risultano invece negativi i tamponi ai colleghi del contagiato posti in isolamento fiduciario.

“Da questo versante tutto ha funzionato per il meglio – sottolineano i delegati rsu della Polizia Locale di Salerno – Non vorremmo però un calo della guardia una volta che l’emergenza sarà passata, a cominciare dalla necessità di effettuare un secondo tampone“.

Per i delegati attualmente viene posta poca attenzione alla sicurezza degli agenti, “visto che più volte come sindacati abbiamo dovuto ricorrere a note ufficiali per l’attivazione dei protocolli del Ministero della Salute, come la pulizia a ogni cambio turno di locali spogliatoio, uffici, tastiere e pc, la sanificazione periodica, la predisposizione di servizi igienici per l’utenza, la sospensione o lo scaglionamento delle timbrature per il controllo delle presenze per evitare assembramenti, una riserva di dpi (guanti, mascherine, disinfettanti nelle vetture di servizio) per eventuali fermi o arresti. Infine, è a tutt’oggi inesistente un locale dove custodire in sicurezza le persone fermate“.

Parte quindi dalle organizzazioni sindacali della Polizia Municipale l’ennesimo sollecito per l’adeguamento della struttura di via dei Carrari e la fornitura di dispositivi idonei ai vigili urbani per prevenire i contagi. “Quanto al collega che ha contratto il virus – affermano – gli rivolgiamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione, estendendoli alla sua famiglia“.

– Chiara Di Miele –