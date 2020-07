Vietri di Potenza: ladri in azione in contrada Malde. Rubano borsa e marsupio da un’auto e fuggono via

Ladri in azione a Vietri di Potenza. Ignoti sono riusciti ad asportare, dall’interno di un’automobile, una borsa ed un marsupio che non contenevano alcun oggetto di valore o soldi in contanti.

I ladri hanno agito fuori dal centro abitato, verso le ore 16:00, nei pressi di contrada Malde, all’incrocio per “Strada Amendola”. Ad assistere al furto la proprietaria. La donna si trovava a casa del suocero, sul balcone, quando ha visto fermare a pochi metri dalla strada che porta a casa un’auto, una Fiat Punto di colore azzurrino.

Dall’auto è sceso un uomo che ha fatto alcuni metri ed ha raggiunto l’auto della signora che a quel punto ha chiesto cosa ci facesse l’uomo lì. La risposta: “Devo vedere una cosa all’auto”.

Immediatamente la signora si è insospettita ma nemmeno il tempo di scendere in strada che sono riusciti ad asportare una borsa ed un marsupio fuggendo via, a quanto pare anche a velocità sostenuta, tra le contrade.

Nella borsa c’erano solo 5 euro ma anche documenti personali, carte bancomat ed un libretto postale. Quest’ultimo è stato rinvenuto nei pressi di contrada Santa Domenica da parte di un cittadino che lo ha poi riconsegnato alla donna.

La donna ha sporto denuncia ai Carabinieri della locale Stazione. I militari stanno indagando per risalire agli autori anche tramite la visione delle telecamere di sorveglianza presenti sul territorio.

– Claudio Buono –