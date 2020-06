Il Comune di Vietri di Potenza è entrato a far parte ufficialmente dell’Associazione dei Comuni Virtuosi. A darne notizia è stato Marco Boschini, coordinatore dell’Associazione nazionale, blogger e scrittore, che ha presentato Vietri come “La Porta della Lucania” e nuovo Comune virtuoso, dando il benvenuto in un apposito gruppo pubblico presente sul social network Facebook, che racchiude tutti i Comuni facenti parte della rete.

L’Associazione dei Comuni Virtuosi è, infatti, la rete che cambia la politica dal basso con azioni concrete e progetti di buon senso.

Un ingresso nell’Associazione dettato in particolare dalle importanti iniziative messe in campo dal 2017 ad oggi dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Christian Giordano. Ricordiamo, infatti, che a dicembre 2019 il Comune di Vietri di Potenza, su diverse centinaia di Comuni, risultò tra i primi dieci in Italia nella classifica dei “Comuni Virtuosi” per i vari progetti realizzati. Mentre due anni fa vinse il premio di “Comune Virtuoso” grazie all’iniziativa “Vietri Comunità Solidale” a sostegno delle persone bisognose. Altri progetti che hanno ricevuto apprezzamenti e riconoscimenti a livello nazionale sono Investi a Vietri, Albergo Diffuso, Adotta un cane e Mensa Scolastica a Rifiuti Free e Km0.

“Per il Comune di Vietri di Potenza è un onore entrare a far parte dei Comuni Virtuosi di Italia – ha dichiarato il primo cittadino Giordano -. Le iniziative messe in campo dal nostro Comune avranno così una sempre maggiore risonanza, anche grazie a questa rete. I vietresi siano orgogliosi della propria terra“.

– Paola Federico –