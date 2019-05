Vietri di Potenza: crolla il solaio dello storico Palazzo dei Briganti. Intervengono i Vigili del Fuoco

Un crollo è stato registrato ieri all’interno dello storico Palazzo dei Briganti a Vietri di Potenza, una struttura non abitata la cui costruzione risale alla prima metà del 1700. Dalla parte alta della struttura, situata in via Padre Girardelli, è crollata una parte del solaio.

Ad accorgersi di quanto accaduto alcuni residenti dell’area, situata in pieno centro abitato, che hanno udito un boato e hanno prontamente allertato i Vigili del Fuoco, che sono giunti poco dopo sul posto.

Il Palazzo dei Briganti, ormai da decenni, è sempre al centro di discussione per la sua messa in sicurezza. Un palazzo storico, ma di proprietà privata, che al suo interno conserva importanti affreschi e testimonianze, oltre ad una chiesa. Ma non è dato conoscere nel dettaglio cosa conservi all’interno proprio a causa della inaccessibilità per lo stato precario a livello strutturale. Da anni la comunità ne chiede la messa in sicurezza e il recupero.

Sul posto anche il sindaco Christian Giordano che attende ora la relazione dei Vigili del Fuoco per decidere sul da farsi ed emettere eventuali ordinanze. La prima ordinanza urgente ha riguardato la chiusura al traffico pedonale e veicolare di via Padre Girardelli, a causa del rischio crollo.

Si tratta di una struttura di notevole importanza, tanto che in una relazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata si legge che proprio “il tetto è di pregevole fattura e conserva intatte le caratteristiche originarie“.

– Claudio Buono –