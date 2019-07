Al Gran Galà del Cuore che si terrà il 3 agosto a Roscigno l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Pino Palmieri premierà i rapper Peppe Soks e Paul Noire.

Soks, al secolo Giuseppe De Luca, cantante 22enne di Salerno, insieme al collega romano ha realizzato nell’incantevole scenario di Roscigno Vecchia il videoclip del suo singolo dal titolo “Loco“. Su Youtube il video ha raggiunto e superato 2 milioni di visualizzazioni e numerose sono le condivisioni dei più giovani sui social.

Il Comune di Roscigno vuole ringraziare i due artisti con un premio consegnato nel corso dell’evento che prenderà il via alle 21.30.

“Hanno fatto in modo, con il loro video musicale, che la nostra Roscigno Vecchia raggiungesse oltre 2.700.000 visualizzazioni. Non potevamo che essere riconoscenti – afferma il sindaco Palmieri – è un video che denuncia il disagio giovanile nei nostri territori. Per l’occasione discuteremo anche degli effetti che droga e alcol possono produrre e della mia proposta di legge giacente alla Regione Lazio e ora anche in Campania per il tramite di alcuni consiglieri regionali in carica“.

– Chiara Di Miele –