Una Gelbison in grande spolvero asfalta letteralmente la Vibonese che sul terreno amico del “Luigi Razza” subisce una pesante sconfitta da parte dei rossoblù del presidente Maurizio Puglisi.

Per questo match il tecnico Agovino non cambia nulla rispetto al precedente e conferma in toto l’undici iniziale visto col Milazzo. Fin dalle prime battute la squadra cilentana fa capire di essere padrona del campo e va vicino alla rete con Kosovan e Liurni ma deve attendere poco oltre la mezz’ora per riuscire a sbloccare il risultato. L’azione che dà il via al vantaggio parte dalla bandierina dell’angolo, Chirone è il più lesto a battere Marano. Il tempo si chiude con il minimo vantaggio.

Nella ripresa l’azione di pressione nella metà campo dei padroni di casa si fa più incessante e al 20’ Liurni con un preciso diagonale trova il raddoppio. Una rete che di fatto chiude i giochi e vede la Gelbison sempre padrona del campo e la Vibonese uscire di scena, tanto che negli ultimi dieci minuti il team cilentano trova il tempo di arrotondare il bottino con le reti di Fernandez e di Cascio, entrambi subentrati dalla panchina, per il definitivo 0-4.

Con questa vittoria, che è la quarta consecutiva, la Gelbison sale a quota 39 e si porta al sesto posto a meno 5 dalla Reggina che resta ferma a 44 dopo la sconfitta sul campo della Vigor Lamezia, quest’ultima prossima avversaria di Viscomi e soci domenica prossima al “Giordano” di Castelnuovo Cilento.