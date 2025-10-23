Continua il “Viaggio nel Vallo di Diano”. Dopo la tappa di Atena Lucana i riflettori si accendono su Sassano, dove sono in programma due appuntamenti che coniugano spettacolo, cultura e tradizione.

Si parte domenica 26 ottobre con Natalia Cretella e il varietà comico-musicale “Questa sera varietà” al Teatro Comunale Totò, poi si prosegue l’1 e 2 novembre con la XX edizione di “Due castagne e un bicchiere di vino”, nella suggestiva cornice di Silla.

Domenica 26 ottobre, alle ore 21.00, il palcoscenico del Teatro Totò ospiterà Natalia Cretella, attrice e showgirl, affiancata da Luca Sorrento, Barbara Pipolo e con la partecipazione di Massimo Salvetti. Uno show brillante e ironico che mescola musica dal vivo, comicità, ballo e momenti di costume rievocando il fascino dei grandi varietà televisivi italiani con ritmo e leggerezza.

Il fine settimana successivo, sabato 1 e domenica 2 novembre, sarà invece dedicato ai sapori e alle tradizioni con “Due castagne e un bicchiere di vino”, un percorso enogastronomico e musicale organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Sassano. A partire dalle ore 19:00, nella piazza di Silla si apriranno gli stand per le degustazioni di prodotti tipici e vino locale, accompagnati da musica popolare e da un’atmosfera di festa che celebra la stagione autunnale e l’identità del territorio.

Il sindaco Domenico Rubino evidenzia come la tappa di Sassano rappresenti un ulteriore momento di crescita per il territorio: “Con questi appuntamenti vogliamo promuovere il nostro patrimonio culturale e valorizzare i luoghi simbolo della nostra comunità – ha affermato -. Sassano è una città che unisce tradizione e dinamismo e far parte del ‘Viaggio nel Vallo di Diano’ significa inserirsi in una rete di eventi che mette al centro la bellezza, la socialità e la partecipazione. È così che il nostro territorio può raccontarsi e crescere insieme”.

Il sindaco di Sassano, oltre a ringraziare la Regione Campania e tutti i Comuni coinvolti nel progetto “Viaggio nel Vallo di Diano”, sottolinea che “il lavoro condiviso e la sinergia istituzionale stanno permettendo di valorizzare l’intero comprensorio attraverso un itinerario culturale diffuso”. E invita tutti a Sassano: “È importante proporre appuntamenti come questi anche al di fuori del periodo estivo, in modo da poter rendere attrattivo il Vallo di Diano sempre: sia per i cittadini che vi risiedono sia per chiunque voglia approfittare dell’occasione per visitare il nostro splendido territorio”.

Il progetto “Viaggio nel Vallo di Diano” è co-finanziato nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021–2027 (Fondo di Rotazione ex lege 183/1987 – Piano Strategico Cultura e Turismo 2025) – Programma di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico per la promozione turistica della Campania (approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 616/2024 e n. 229/2025).