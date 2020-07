Viabilità,domani interventi sulla SS 426 a Sant’Arsenio.Disposta la chiusura temporanea di un tratto stradale

Domani, mercoledì 29 luglio, a Sant’Arsenio sarà chiuso al traffico veicolare il tratto della Strada Statale 426 che va dall’intersezione di Via San Rocco – Via G. Carimando all’ intersezione di Via Foce – Via Fosso del Mulino.

La chiusura temporanea disposta dalle ore 8 alle 24 si è resa necessaria per consentire la realizzazione di sei attraversamenti pedonali rialzati secondo quanto previsto dal Codice della Strada.

Inoltre verrà rivista anche la segnaletica e la viabilità sull’arteria stradale al fine di rendere più fluido e sicuro il movimento dei veicoli.

Da Via San Rocco (ospedale) a Via Carimando ci sarà il divieto di transito per i veicoli che provengono da San Pietro al Tanagro con direzione obbligatoria a destra e circolazione consentita per Via Carimando, Viale dello Sport, Viale Pica, Polla.

In Via Foce, in corrispondenza con Via Fosso del Mulino, divieto di transito per i veicoli che provengono da Polla con direzione obbligatoria a sinistra Via Fosso del Mulino-San Pietro al Tanagro. Divieto di transito da Via San Bernardino in corrispondenza con l’intersezione Via Unità d’Italia.

In Via Unità d’Italia, infine, ci sarà il doppio senso di marcia per non precludere la possibilità ai residenti di entrata ed uscita dal paese.

Ulteriori provvedimenti legati alla viabilità potrebbero essere presi dalla Polizia Locale e dalla Polizia Stradale a causa di fattori imprevedibili.

I trasgressori saranno sanzionati.

– Claudia Monaco –