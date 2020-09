Viabilità. La Provincia consegna lavori di miglioramento a Contursi Terme

La Provincia di Salerno consegna lavori di miglioramento della sicurezza stradale sulla SP 305 e sulla SP 107/a nel comune di Contursi Terme.

“I due interventi – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – ricadono entrambi nel comune di Contursi Terme. Il primo riguarda la SP 305 e sono lavori di consolidamento di un tratto della sede stradale particolarmente disconnessa al Km 2+300 e implementazione di parte della segnaletica orizzontale. Il secondo riguarda la SP 10/a e sono lavori urgenti di messa in sicurezza mediante la sistemazione di un muro di contenimento di una scarpata a monte della strada al Km 2+900”.

I lavori sono coordinati dal settore Viabilità e Trasporti diretto da Domenico Ranesi, supportato dal consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno.

“Apriamo altri cantieri, per la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria – conclude Strianese – ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità”.

– Claudia Monaco –