Viabilità. La Provincia consegna lavori di messa in sicurezza a Casaletto Spartano e a Tortorella

La Provincia di Salerno consegna altri lavori di miglioramento della sicurezza stradale a Casaletto Spartano e a Tortorella.

Si tratta di lavori sulla SP 349 (Battaglia – Casa Le Chiappe) e SP 130 (innesto SP 16 – Tortorella) secondo l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro per l’ammontare di circa 19mila euro.

“Gli interventi – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – vengono consegnati nelle prossime ore e presumibilmente dovrebbero iniziare domani. Si tratta di lavorazioni di manutenzione al piano viario in tratti saltuari, ricadenti nei comuni di Tortorella e di Casaletto Spartano”.

I lavori sono coordinati dal settore Viabilità e Trasporti diretto da Domenico Ranesi, supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno.

“Apriamo altri cantieri, per la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria – spiega Strianese – ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità”.

– Claudia Monaco –