Viabilità in provincia di Salerno. Il 19 giugno avvio dei lavori sulla S.P.10 tra Contursi e Palomonte

Il 19 giugno doppio appuntamento per l’apertura di due cantieri per la viabilità. Alle ore 10.00, presso la sede del Comune di Castelnuovo di Conza, si svolgerà la cerimonia di apertura del cantiere inerente i lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di dissesti e movimenti franosi sulla S.R. ex S.S. 91.

Alle ore 12.00, presso la sede del Comune di Palomonte, si inaugureranno i lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di dissesti e movimenti franosi sulla S.P. 10 tra Palomonte e Contursi Terme. Ad entrambe le manifestazioni saranno presenti il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, e il consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Antonio Rescigno. Con loro il sindaco Francesco Di Geronimo a Castelnuovo di Conza e il sindaco Mariano Casciano a Palomonte.

“La Provincia di Salerno – dichiara il Presidente Strianese – avvia i lavori di due cantieri la cui progettazione e direzione sono tutte del settore Viabilità e Trasporti dell’Ente. Entrambe le opere sono finanziate dalla Regione Campania con fondi POR FESR CAMPANIA 2014/2020, per un importo complessivo di 570.000 euro per la prima e per un importo complessivo di 150.000 euro per la seconda. Per quanto riguarda Castelnuovo di Conza, l’intervento riguarda il tratto stradale tra il km 77+800 e il km 77+900 della S.S.91, interessato da un fenomeno franoso nel versante di valle che ha portato al completo dissesto della carreggiata, fino al punto di renderla parzialmente impercorribile. È previsto il risanamento mediante la realizzazione di una paratia di pali trivellati a contenimento del corpo di frana e cordolo sommitale. La sezione stradale ripristinata sarà composta da due corsie (una per ciascun senso di marcia), lungo il margine prospiciente l’area di intervento sarà installato idoneo guardrail tipo H2 bordo laterale. Per quanto riguarda il tratto che collega Contursi Terme e Palomonte, l’intervento si è reso necessario a causa del crollo della scarpata stradale di valle della S.P. 10/a, all’altezza del Km 6+900 e conseguentemente del crollo di una porzione della carreggiata stradale”.

“Garantire una mobilita sicura è una priorità per l’Ente che rappresento – conclude Strianese – e la Provincia è presente sui territori, nonostante le risorse limitate. Per questo ringrazio la Regione Campania, in particolare il Presidente Vincenzo De Luca, per l’attenzione che ci riserva. Attraverso i finanziamenti regionali riusciamo a mettere in sicurezza le nostre strade”.

