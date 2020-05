Viabilità in provincia di Salerno. Consegnati i lavori di ripristino della SP 276 a Capaccio Paestum

Nell’ambito dell’Accordo Quadro Area Comparto 5 oggi la Provincia di Salerno ha consegnato i lavori di ripristino del manto stradale maggiormente usurato del Comune di Capaccio.

L’intervento ricade nel comune di Capaccio sul tratto della SP 276 dal Km 3+800 al Km 4+950. I lavori, coordinati dal settore Viabilità e Trasporti diretto da Domenico Ranesi, presumibilmente dovrebbero essere ultimati entro il prossimo 10 giugno.

“Ormai stiamo procedendo con la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria – spiega il Presidente della Provincia Michele Strianese – Dopo l’interruzione dei cantieri per l’emergenza sanitaria epidemiologica che ha paralizzato l’intero Paese, ora, in osservanza della normativa nazionale e regionale, si riprende con gradualità e cautela. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare sulla mobilità sicura delle nostre comunità.”

– Claudia Monaco –