Il Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno ha finanziato otto progetti di messa in sicurezza di strade provinciali attraverso finanziamenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Tra questi, per il Vallo di Diano, spunta la Strada Provinciale 51 b Padula – Montesano sulla Marcellana. Saranno avviati lavori di consolidamento e di messa in sicurezza dei vari tratti sconnessi del piano viario. L’intervento avrà un costo di 124,892,42 euro.

Lavori previsti anche sulla Strada Provinciale 29 nel Comune di Olevano sul Tusciano per un importo di 47.450,37 euro e a Capaccio Paestum sulla Strada Provinciale 421 dove è previsto il ripristino della pavimentazione in conglomerato bituminoso per un importo di 38.012,83 euro.

A Campagna previsti lavori di sistemazione e messa in sicurezza di località Mattinelle per un importo di 50.000,00 euro mentre ad Eboli lungo la Strada Provinciale 30/a al Bivio 308 – Innesto SS 18 (Quadrivio Santa Cecilia) ci saranno lavori di sistemazione e messa in sicurezza per un importo di 73.000,00 euro.

Due gli interventi previsti nel Comune di Contursi Terme e, precisamente, lungo la Strada Provinciale 305 per un importo di 40.385,60 euro e lungo la Strada Provinciale 10 con lavori urgenti di messa in sicurezza mediante la sistemazione di un muro di contenimento di una scarpata a monte della strada al Km 2+900.

“Voglio ringraziare – dichiara il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese – tutto il settore Viabilità e Trasporti diretto da Domenico Ranesi e il Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno per lo sforzo organizzativo effettuato in relazione alle scadenze dei finanziamenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Infatti si tratta di fondi che vanno assolutamente utilizzati e rendicontati al Ministero entro il 30 giugno 2019. La sicurezza della rete viaria del nostro territorio rimane una nostra priorità su cui lavoriamo senza sosta”.

– Claudia Monaco –