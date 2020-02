Viabilità. Domani prendono il via i lavori di miglioramento della sicurezza sulla S.P.269 ad Ascea

Domani, mercoledì 6 febbraio, iniziano i lavori di miglioramento della sicurezza stradale in tratti saltuari sulla Strada Provinciale 269 ad Ascea.

“Iniziamo i lavori di messa in sicurezza – afferma il Presidente della Provincia, Michele Strianese -. Erano interventi che dovevano iniziare lo scorso novembre 2019, ma le condizioni metereologiche non lo avevano consentito. Per cui, tempo permettendo, i lavori dovranno terminare presumibilmente entro i trenta giorni successivi“.

Mobilità e sicurezza sono fra i diritti primari del cittadino, come sostiene anche il Presidente Strianese, “per questo lavoriamo quotidianamente – spiega – per tutelare una mobilità sicura per le nostre comunità, grazie soprattutto alla Regione Campania che ci sostiene, in particolare il Presidente Vincenzo De Luca, che attraverso i finanziamenti regionali ci consente di intervenire sui nostri territori“.

– Chiara Di Miele –