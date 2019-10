Viabilità. Consegnati a Campora i lavori di completamento e adeguamento funzionale della S.P.142

Si è tenuta a Campora la cerimonia di consegna dei lavori di completamento ed adeguamento funzionale per il miglioramento del collegamento Vallo della Lucania (SS 18 Var.) – Atena Lucana (A3 SA-RC) I° Lotto Adeguamento e Messa in Sicurezza SP 142.

Erano presenti il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, il Sindaco di Campora, Antonio Morrone, il Consigliere Provinciale delegato alla Viabilità, Antonio Rescigno, il Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti, Domenico Ranesi, i Sindaci di Piaggine, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Castel San Lorenzo, Montano Antilia, Giungano, Assessori e Consiglieri Comunali di Gioi, Stio e Ascea.

“Il progetto – dichiara il Presidente Michele Strianese – aggiudicato e consegnato nel 2010, prevedeva l’adeguamento e la messa in sicurezza della viabilità esistente della Strada Provinciale 142, mediante la realizzazione di nuovi segmenti di tracciato stradale e l’adeguamento con interventi puntuali di allargamento di tratti in curva, ricadenti nei territori comunali di Campora, di Moio della Civitella e Gioi Cilento, per un importo complessivo di 5.200.000 euro”.

I lavori arrivarono a uno stato di esecuzione pari a circa il 93,6% dell’importo contrattuale, ma a seguito di vicende di carattere amministrativo si arrivò alla risoluzione anticipata consensuale del contratto di appalto, per poi procedere successivamente alla redazione di un nuovo progetto, al fine di consentire il completamento delle opere parzialmente realizzate con la messa in sicurezza della SP 142.

“Quindi – continua Strianese – il nuovo progetto esecutivo denominato viene posto in essere mediante l’ultimazione di tre opere parzialmente realizzate, denominate ‘Intervento 1’, ‘Intervento 2’ ed ‘Intervento 3’, e la realizzazione di nuovi tratti di adeguamento funzionale denominati ‘Intervento A’ e ‘Intervento B’ necessari al fine di dare una continuità logica alle opere già parzialmente realizzate, integrando gli interventi puntuali e localizzati con un unico intervento organico. L’importo complessivo è di 800.000 euro”.

Il Presidente Strianese ha infine ringraziato la Regione Campania per l’attenzione dedicata al territorio provinciale, affermando che la tutela del diritto alla mobilità sicura è un obiettivo prioritario dell’Amministrazione provinciale.

– Antonella D’Alto –