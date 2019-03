Ammonta a 12 milioni di euro l’investimento complessivo per interventi sulla Strada Provinciale 430, meglio nota come “Cilentana“, da parte dell’Anas che la gestisce da fine novembre del 2018. Ad annunciarlo è il senatore del Movimento 5 Stelle, Francesco Castiello.

Dopo le attività di programmazione e di verifica effettuate sui due tratti della “Cilentana” sono stati dunque finanziati degli interventi sulla pavimentazione stradale, “ridotta in stato pietoso in più punti viscido e sdrucciolevole in caso di pioggia, – afferma Castiello – con grave rischio per l’incolumità pubblica, e sulle barriere di sicurezza ridotte in stato di fatiscenza e non conformi alle prescrizioni di legge“.

Gli interventi previsti, come precisa il senatore del M5S, “saranno certamente avviati, come da comunicazione dell’Anas a me diretta in data 19 marzo, entro il corrente anno. Sono altresì in corso approfondimenti per la definizione di ulteriori interventi oltre che valutazioni di dettaglio di alcune particolari criticità locali (frane, smottamenti) su cui sono in corso di accertamento peritali cui seguiranno gli interventi ritenuti necessari ed adeguati“.

Castiello pone l’attenzione anche sulla Strada Statale 19 nel tratto di Auletta che ormai da anni è interdetto totalmente al traffico a causa di una frana che cinque anni fa aprì una vera e propria voragine sull’asfalto, isolando numerose abitazioni. “L’Anas, – rassicura il senatore – in data 20 marzo, mi ha fornito precise notizie in merito alla SS19, per la quale si è in attesa della imminente pubblicazione della sentenza definitiva del TAR Salerno, la cui udienza si è tenuta il 13 marzo, a seguito della quale potranno, finalmente, avere inizio i lavori“.

– Chiara Di Miele –