Viabilità. Al via domani la messa in sicurezza della Strada Provinciale 89 a Sicignano degli Alburni

Domani, mercoledì 15 gennaio, è previsto l’inizio dei lavori sulla Strada Provinciale 89 nel tratto ricadente nel comune di Sicignano degli Alburni, frazione Galdo.

I lavori riguardano la sistemazione di un cedimento della sede stradale al Km 0+350.

“La consegna dei lavori – afferma il Presidente della Provincia Michele Strianese – riguarda alcuni interventi di messa in sicurezza del tratto di strada mediante la sistemazione di un muretto a valle. Attualmente infatti la viabilità è consentita solo su una corsia. I lavori permetteranno di ripristinare il doppio senso di circolazione. Ora che le condizioni metereologiche sembrano essersi stabilizzate possiamo procedere regolarmente con gli interventi manutentivi programmati sulle nostre strade. Mobilità e sicurezza sono fra i diritti primari del cittadino, per questo lavoriamo quotidianamente, per tutelare una mobilità sicura per le nostre comunità, grazie soprattutto alla Regione Campania che ci sostiene, in particolare al Presidente Vincenzo De Luca che attraverso i finanziamenti regionali ci consente di intervenire sui nostri territori”.

– Claudia Monaco –