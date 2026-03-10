A due giorni dall’evento inaugurale del Centenario dalla nascita del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro, il Presidente Benimino Curcio rinnova l’invito ai consorziati, alle imprese agricole, ai cittadini, alle associazioni e alle Istituzioni a stringersi attorno all’ente in questa speciale ricorrenza.

“Abbiamo il dovere di partecipare a questo interessantissimo momento celebrativo del 13 marzo con orgoglio, entusiasmo e grande senso di appartenenza ad un Ente al quale va riconosciuta pubblicamente la sua utilità secolare a beneficio di tutti noi – ha dichiarato Beniamino Curcio -. La Bonifica è una pagina storica della nostra identità e il nostro Consorzio ha dato il colpo finale affinché le nostre terre d’acqua diventassero terre di lavoro per migliaia di famiglie contadine che sono quelle che hanno posto le fondamenta affinché la nostra piana, all’epoca luogo desolato, spopolato, privo di collegamenti e inospitale, diventasse un territorio nuovo, vivibile, produttivo e ricco”.

“Il Centenario del Consorzio – ha proseguito Curcio – non vuole essere una retrospettiva sulle attività del passato. Non ce n’è di bisogno. Per il passato parlano i fatti che ci raccontano gli impaludamenti di 100 anni fa con migliaia di ettari di terreni improduttivi. Oggi abbiamo un territorio ordinato e ben infrastrutturato, in cui si concentra la ricchezza produttiva locale, non solo agricola, ma anche industriale e commerciale e dei servizi, con migliaia di persone che vi abitano e con una grande capacità di insediamento e di sviluppo, come peraltro testimoniato dalla continua avanzata dell’urbanizzazione”.

Secondo Curcio “tutto questo grazie principalmente ai quasi 400 km di canali aperti dal Consorzio, alla regimazione di tutti i tratti vallivi e pedemontani dei fiumi e dei torrenti, con argini in terra e briglie, alle centinaia di chilometri di strade, acquedotti ed elettrodotti rurali, realizzati sempre dal Consorzio, accanto alle imponenti opere irrigue, alle centinaia di ettari di rimboschimenti sulle pendici denudate e a tantissime altre opere di difesa idraulica ed infrastrutturali disseminate nel nostro territorio, che, nell’insieme, costituiscono oggi un patrimonio di grande valore. Il Centenario deve essere l’occasione per parlare soprattutto di futuro“.

Proprio riguardo al fututo Curcio sottopone all’attenzione dei cittadini e dei consorziati le sfide incalzanti con problematiche nuove e sempre più minacciose, come alluvioni e siccità, problematiche amplificate dalla crisi climatica in corso, dalle trasformazioni territoriali e dalla carenza di opere strategiche di adattamento e mitigazione dei rischi ambientali.

“Allora c’è da chiedersi se, rispetto agli angoscianti scenari che si vanno delineando e rispetto ai nuovi bisogni che emergono dai nostri territori, dai nostri sistemi produttivi e dalle nostre comunità, il Consorzio di Bonifica potrà svolgere in futuro un ruolo chiave, così come avvenuto in questi primi suoi 100 anni. E c’è da chiedersi anche se esista un altro Ente in grado di operare sul territorio, mettendo a sistema sicurezza idraulica ed idrica, sostenibilità ambientale, efficienza nell’uso delle risorsa acqua, competitività del sistema agricolo e sviluppo sostenibile, assicurando al contempo un presidio permanente per difendere, preservare e valorizzare un territorio naturalmente vocato ai rischi ambientali, senza ovviamente trascurare la grande questione della manutenzione dei nostri luoghi. Il Consorzio di Bonifica, per le sue competenze e prerogative, per la sua storia, per la profonda conoscenza del territorio, per la visione di insieme che ha e per il suo ruolo rafforzato dall’ultima riforma regionale sulla bonifica, ha sicuramente le carte in regola per confermare l’impegno a continuare ad essere un punto di riferimento territoriale certo e forte in tali ambiti. Ma questo non basta perché le nuove sfide e la portata dei problemi da risolvere impongono nuove responsabilità, nuove decisioni, nuovi modelli di gestione“.

“Non basta neppure perché i territori fragili, come il nostro Vallo di Diano, hanno bisogno di risorse straordinarie che certamente non possono derivare dai consorziati che già pagano i contributi di bonifica per la manutenzione ordinaria del reticolo artificiale. E riguardo proprio a tali contributi, non possiamo negare come essi vengano, giustamente, percepiti con fastidio da parte dei consorziati che fanno fatica a coglierne l’essenza. Sarebbe, perciò, il caso che si mettesse mano alla normativa che impone i contributi di bonifica perché quello che fanno oggi i Consorzi di Bonifica assume rilevanza pubblica e, di conseguenza, sarebbe del tutto normale che la sicurezza di un intero territorio e delle sue comunità fosse a carico della fiscalità generale e non solo dei proprietari di immobili. Oggi, come un secolo fa, c’è bisogno di un grande programma di nuove opere di ampio respiro, capace di rendere il nostro territorio più competitivo, meglio protetto e più resiliente. Un nuovo grande investimento, che si potrà concretizzare solo intercettando le dovute risorse e solo creando una grande alleanza sul territorio, in primis con i Sindaci, chiamati a condividere le criticità più impellenti, le azioni strutturali da porre in campo e i percorsi progettuali ed attuativi delle opere”.

Curcio auspica ad un “nuovo protagonismo del nostro Consorzio, chiamato ad una profonda rivisitazione del proprio modello d’intervento e ad una riflessione in ordine alla sostenibilità finanziaria delle proprie azioni, stante anche la bassa capacità contributiva del territorio. Vanno quindi rimosse criticità strutturali, organizzative e gestionali e il Consorzio deve diventare un organismo più efficiente, più snello, più moderno, più pronto nel dare risposte concrete al territorio, più integrato nel sistema della governance preposta alla difesa del suolo, tutela e valorizzazione ambientale, governo delle acque, politiche di adattamento ai cambiamenti climatici. Questi sono i messaggi che vogliamo lanciare al Centenario e lo vogliamo fare con il territorio in tutte le sue espressioni, a partire ovviamente dai consorziati” ha concluso Beniamino Curcio.