Il Prefetto di Salerno Francesco Esposito ha riunito il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica alla luce della drammatica vicenda avvenuta nella notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, che ha posto nuovamente e con forza l’attenzione sull’importanza del rispetto e della verifica del complesso di tutte le normative di sicurezza e antincendio nei locali pubblici.

Oltre alle Forze di Polizia erano presenti all’incontro anche il Comando provinciale Vigili del Fuoco, la Provincia e il Comune Capoluogo, l’Ispettorato del Lavoro, l’Asl – Dipartimento di Prevenzione, la Camera di Commercio e le associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti e Fenailp.

Nel corso della riunione si è definito che i controlli saranno organizzati in base ad una programmazione che terrà conto di una mappatura delle attività da verificare e prevederanno interventi a geometria variabile su vari livelli. Nel dettaglio si prevede l’attivazione di singole componenti o, nei casi più complessi, di tutti gli attori istituzionali tra cui Forze di polizia, Vigili del Fuoco, Ispettorato del lavoro e Asl.

Il coordinamento delle attività e la sinergia tra i corpi permetterà di evitare duplicazioni negli interventi ma anche, vista l’estensione del territorio provinciale, di assicurare un più ampio raggio d’azione e favorire lo scambio di informazioni.

Per quanto riguarda le manifestazioni pubbliche all’aperto, il Prefetto Esposito ha richiamato l’attenzione sulle misure di “safety” e “security” da adottare secondo gli indirizzi forniti negli scorsi anni con due circolari diramate dalla Prefettura alle amministrazioni comunali, che rappresentano un importante presidio di prossimità per garantire adeguati livelli di sicurezza.

Le Commissioni comunali e provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo sono chiamate a verificare la permanenza delle condizioni di sicurezza che hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni e quelle di effettivo esercizio. Le attività prevedono accertamenti mirati sul rispetto della normativa di settore, l’osservanza delle misure antincendio, oltre alla corretta gestione delle vie di esodo e delle situazioni di emergenza. Saranno oggetto di verifica anche l’idoneità della struttura dei locali, dei materiali presenti, degli impianti installati, della capienza autorizzata e dell’affluenza reale, nonché l’impiego di fuochi d’artificio e fiamme libere. Il Prefetto ha raccomandato una particolare attenzione sul possibile svolgimento di attività complementari rispetto ai servizi di bar e ristoranti, per appurare se possano configurarsi come attività prevalenti di sale da ballo, discoteche o locali di pubblico spettacolo, in assenza delle specifiche autorizzazioni previste dall’ordinamento, nonché in violazione delle norme di sicurezza, di ordine pubblico e di incolumità dei presenti.

La Camera di Commercio e le associazioni di categoria presenti hanno assicurato il proprio contributo attraverso iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolte agli operatori del settore, finalizzate a rafforzare la cultura della sicurezza e la piena consapevolezza delle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività di intrattenimento. La Prefettura sta già lavorando da tempo ad una rete pubblico-privato con l’obiettivo di aumentare le misure messe già in campo per prevenire reati e potenziare la sicurezza negli esercizi pubblici.

Il Prefetto Esposito, a margine dell’incontro, ha espresso soddisfazione per l’attenzione e la partecipazione da parte delle altre istituzioni e delle associazioni di categoria. “Bisogna fare un ulteriore salto di qualità che passi attraverso una forte sensibilizzazione di gestori e titolari dei locali e un’azione di impulso e di raccordo mediante una rete di controlli coordinata, con il coinvolgimento di tutte le istituzioni preposte a garantire la sicurezza. Dobbiamo investire sempre di più sulla cultura della prevenzione”.