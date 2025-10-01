La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo valido sull’intero territorio per vento forte e mare agitato lungo le coste.

Dalle 20 di oggi alle 20 di venerdì 3 ottobre si prevedono venti forti dai quadranti settentrionali con locali raffiche.

Mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte ai venti, con possibili mareggiate.

Si ricorda alle autorità competenti di adottare tutte le misure idonee a mitigare i rischi connessi all’allerta vento e mare, in linea con i Piani comunali di Protezione Civile, inclusi il monitoraggio del verde pubblico e della corretta tenuta delle strutture temporanee e mobili esposte alle sollecitazioni.

Non è previsto un rischio idrogeologico e idraulico associato alle precipitazioni.