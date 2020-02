Vento forte abbatte pali del telefono tra Petina e Sicignano. Grossi rami cedono nel centro abitato

Il forte vento che sta soffiando nelle ultime ore su parte della Campania ha già fatto registrare i primi danni.

In particolare lungo la strada tra Petina e Sicignano le folate hanno abbattuto 7 pali della Telecom. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, agli ordini del caposquadra Ernesto Bruno, per mettere in sicurezza la zona. Allertati anche i tecnici addetti alla manutenzione della linea.

Nel centro abitato di Petina, invece, la violenza del vento ha abbattuto alcuni grossi rami dei pini piantati in un viale pubblico. L’area è stata delimitata per tutelare l’incolumità dei cittadini. Fortunatamente non si registrano danni a persone o cose.

La Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo per vento forte su alcune zone della Campania fino a domani.

– Chiara Di Miele –