Vendono merce con griffe contraffatta in pieno centro ad Eboli. Denunciati due stranieri

Merce con griffe contraffatta in vendita ad Eboli. Il blizt della Guardia di Finanza è scattato in pieno centro, lungo viale Amendola, dove c’erano due stranieri in possesso di un centinaio di paia di calzature, borse e cinture apparentemente griffate, ma in realtà contraffatte.

Come si legge su “Il Mattino“, i due sono stati denunciati dopo essere stati individuati dal militari nei pressi di un bar mentre attendevano l’autobus. Per i finanzieri è stato facile riconoscere che si trattava di merce contraffatta, riprodotta illegalmente. Le calzature, per esempio, erano riproduzioni dei noti marchi Nike ed Hogan.

I due stranieri non hanno rivelato la provenienza della merce e la Guardia di Finanza indaga per risalire alla centrale della contraffazione.

– Paola Federico –