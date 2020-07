Venditori abusivi in spiaggia ad Ascea. Al via i controlli, sequestrata la merce

Ad Ascea operazione congiunta della Polizia Municipale e dei Carabinieri.

Sulla spiaggia i venditori alla vista delle Forze dell’Ordine hanno abbandonato la merce venduta abusivamente e si sono dati alla fuga.

Sono stati sequestrati oltre 1750 pezzi tra occhiali, collanine e bracciali.

“Sono state intensificate le attività di controllo nell’ambito del territorio comunale – afferma il sindaco di Ascea Pietro D’Angiolillo– per reprimere gli illeciti operati dai venditori abusivi, per contrastare possibili contagi da Covid-19, per garantire tranquillità ai nostri ospiti, per evitare la concorrenza sleale nei confronti delle attività commerciali che rispettano le norme e pagano le tasse”.

Inoltre è stato fermato un venditore abusivo di cocco privo di autorizzazione e sono stati sequestrati circa 7 chilogrammi di merce.

