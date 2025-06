Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Potenza hanno arrestato in flagranza di reato una quarantenne di origini siciliane, residente in Campania, autoproclamatasi taumaturga e depositaria di conoscenze magiche capaci di scacciare il malocchio dalla vita delle persone.

Questo è ciò che la sedicente maga ha inteso far credere a una donna di Tito, afflitta dalle preoccupazioni per una grave patologia sofferta dal marito. La disperazione per la malattia del coniuge aveva evidentemente ottenebrato le capacità di giudizio della donna, la quale si è ritrovata al centro di una sapiente opera di circuizione incentrata sullo sfruttamento della sua vulnerabilità psicologica. Tale condizione l’ha indotta a credere all’effettiva esistenza di soluzioni ultraterrene.

Si è trattato, in sostanza, della vendita di quattro candele che, a detta della 40enne, avrebbero potuto estirpare il malocchio e, finalmente, porre fine alle sofferenze del marito. Il costo pattuito ammontava a 2.800 euro che la vittima avrebbe dovuto consegnare in un luogo prestabilito all’interno dell’area industriale di Tito.

La signora si è effettivamente recata lì con il denaro, pronta a consegnarlo alla sedicente maga. Solo il tempestivo e risoluto intervento degli uomini dell’Arma, avvenuto pochi istanti dopo la consegna dei contanti, ha impedito che la “guaritrice” potesse farla franca: è stata bloccata dagli uomini del Maresciallo Maggiore Alessandro Costantini, Comandante della Stazione Carabinieri di Picerno, supportati dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Potenza.

Gli immediati accertamenti hanno consentito, oltre al ritrovamento e alla contestuale restituzione della somma di denaro consegnata dalla vittima, anche il sequestro di ulteriore materiale utilizzato dalla “guaritrice” per esercitare la sua attività illecita. La donna è stata quindi arrestata e condotta presso le Camere di Sicurezza dell’Arma, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria potentina.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dell’indagata, per la quale vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Anche in questa occasione, il tempestivo ricorso al Numero Unico per le Emergenze 112 da parte del cittadino si è rivelato fondamentale per consentire una pronta ed efficace risposta delle Forze dell’Ordine. Condotte come queste, fanno sapere i vertici del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, sono al centro delle raccomandazioni dell’Arma che, con una continua attività di prevenzione e controllo del territorio svolta dalle Compagnie e dalle Stazioni, lavorano per garantire una sempre maggiore serenità e far acquisire ai cittadini la quotidiana consapevolezza di non essere mai soli.