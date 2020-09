Vegetazione in fiamme a Potenza. I Vigili del Fuoco domano vasto incendio

Un grosso incendio è divampato nel tardo pomeriggio di ieri a Potenza, in contrada Botte – Piani del Mattino.

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza sono immediatamente intervenuti per domare le fiamme che avevano ormai lambito la vegetazione. I Caschi rossi della sede centrale sono giunti con due autopompe, due fuoristrada e un’autobotte per un totale di dodici unità.

Non poche difficoltà hanno dovuto affrontare per domare il vasto rogo soprattutto per evitare il coinvolgimento di abitazioni vicine e di una pineta presente in zona.

Sul posto anche i Carabinieri Forestali, squadre di volontari e tecnici dell’Enel.

