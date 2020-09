Vasto incendio tra Buccino e San Gregorio Magno. In fumo diversi ettari di vegetazione

Un vasto incendio ha colpito le località Pianella e Teglie tra Buccino e San Gregorio Magno.

Ad accorgersi dell’incendio, questa mattina, sono stati i residenti che hanno notato il preoccupante aumento delle fiamme. Il sindaco di Buccino, Nicola Parisi, giunto sul posto ha prontamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco di Eboli, la Protezione Civile e la Comunità Montana Alto e Medio Sele.

I Vigili del Fuoco si sono inizialmente serviti di due elicotteri per domare le fiamme e nel pomeriggio è giunto anche un canadair della Protezione Civile Nazionale. Il primo intervento dei caschi rossi è stato di mettere in sicurezza le abitazioni nelle immediate vicinanze dell’incendio.

Le fiamme hanno mandato in fumo diversi ettari di vegetazione e sterpaglie che a causa della siccità degli ultimi mesi hanno preso immediatamente fuoco. Si sospetta la matrice dolosa.

