Vasto incendio sul Monte Serra a Camerota. In fiamme due ettari di macchia mediterranea

Un incendio di vaste dimensioni si è sviluppato nelle prime ore del pomeriggio nel Comune di Cametora, sul Monte Serra.

Due ettari di macchia mediterranea sono stati avvolti dalle fiamme, con gravi danni per tutto il circondario.

Sul posto immediato è stato l’arrivo dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino allertati dai militari del Corpo Forestale di Camerota, preoccupati per le fiamme alte che sovrastavano l’intera montagna.

Sono servite diverse ore ai caschi rossi per domare il fuoco che, complice il vento e la secchezza degli arbusti, ha invaso in poco tempo l’intera area. Sulle cause dell’incendio indagano le autorità competenti.

– Maria Emilia Cobucci –