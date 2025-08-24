Un grosso incendio ha preso vita nella tarda mattinata a Battipaglia nella Zona Industriale.

Il rogo si sarebbe sprigionato da alcune sterpaglie adiacenti ad attività di Viale Spagna che poi sono state attinte dalle fiamme. Si tratta di un’azienda di latticini e di un piazzale confinante con un’altra industria.

Le dinamiche sono in fase di accertamento e i Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere l’incendio.

Sul posto la sindaca Cecilia Francese accompagnata dalla Polizia Locale e dalla Protezione Civile.

“Si consiglia nelle zone abitate adiacenti di tenere le finestre chiuse. Allertata anche Arpac per i controlli ambientali” fa sapere il primo cittadino.