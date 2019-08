Vasto incendio nel territorio di Torre Orsaia. Vigili del Fuoco in azione

Attimi di paura questa mattina lungo la Strada Statale 18. Un incendio di vaste dimensioni, infatti, si è sviluppato nel Comune si Torre Orsaia, nei pressi del Villaggio Bussento.

Le fiamme molto alte hanno invaso l’intera area e lambito anche i binari della linea ferroviaria presente in zona. Per tali motivi è stato rallentato il traffico ferroviario in entrambe le direzioni.

Sul posto immediato è stato l’arrivo degli uomini della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo, dei Carabinieri della locale Stazione, agli ordini del Maresciallo Domenico Nucera, e dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino che hanno chiesto anche l’intervento di un Canadair.

La paura è che il fuoco possa raggiungere i pali dell’alta tensione presenti nell’area interessata e causare ulteriori danni al territorio.

Nei giorni scorsi altri roghi sono scoppiati nella stessa zona, domati, fortunatamente, dall’intervento tempestivo degli uomini della Comunità Montana. Sulla causa degli incendi indagano le Forze dell’Ordine.

– Maria Emilia Cobucci –