Vasto incendio questa notte a Pontecagnano.

A finire in fiamme il capannone di un’azienda agricola che si occupa dell’imbustamento di prodotti vegetali, di circa 2000 metri quadri.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco dei Distaccamenti di Eboli e Giffoni Valle Piana e della sede Centrale di Salerno con tre autobotti, un’autoscala e il carro aria per il ricambio delle bombole.

Non si conosce al momento la causa dell’incendio e i caschi rossi stanno ora provvedendo alla bonifica.