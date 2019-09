Vasto incendio a Vietri di Potenza, fiamme sfiorano le pale eoliche. In fumo decine di ettari

Un incendio di grosse dimensioni si è sviluppato a Vietri di Potenza, in una vasta area situata nella parte alta di contrada Franco.

Le fiamme hanno interessato almeno una decina di ettari, toccando ben cinque contrade: Petrosa, Giacuenta, Aia Sant’Anselmo, Pellaro e Piano Lambo. In fiamme sterpaglie che con l’aiuto del vento hanno distrutto alcuni pali della linea telefonica e diverse querce e alberi di vario genere.

Su segnalazione della Sala Operativa Unificata Permanente della Regione Basilicata, sono intervenute le squadre antincendio dell’Associazione Volontari Protezione Civile Vietri di Potenza e gli operatori di spegnimento del reparto Forestazione del Consorzio di Bonifica della Basilicata. Successivamente, su richiesta degli intervenuti, è stato chiesto il supporto dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza, visto che le fiamme si sono propagate velocemente e hanno sfiorato anche alcune pale eoliche presenti nelle contrade, ai confini con il territorio di Balvano.

La linea del metanodotto è stata messa in salvo e diverse abitazioni sono state isolate dalle fiamme, così come i tanti capi di bestiame presenti in montagna. In fiamme alcuni cumuli di rifiuti, anche speciali, che ignoti avevano lasciato a bordo strada.

Difficili le operazioni di spegnimento a causa dei focolai che si sono propagati a distanza di diverse centinaia di metri.

– Claudio Buono –