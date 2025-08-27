A seguito del vasto incendio che si è verificato nei giorni scorsi a Battipaglia, nella Zona industriale, dove un caseificio è stato distrutto dalle fiamme, l’Arpac aveva avviato la attività di monitoraggio di diossine, furani, policlorobifenili diossina-simili dispersi in atmosfera.

Oggi sono stati diffusi i risultati del primo ciclo effettuato con un campionatore ad alto volume, nell’arco di 24 ore tra il 24 e il 25 agosto, i quali evidenziano una concentrazione complessiva pari a 0,39 pg/Nm³ I-TEQ (picogrammi per normal metro cubo in termini di tossicità totale equivalente), leggermente superiore al valore di riferimento correntemente utilizzato dalla comunità scientifica, indicato dalle Linee Guida del Lai, organismo tecnico della Repubblica federale tedesca (pari a 0,15 pg/Nm³ I-TEQ).

Dai dati rilevati dalle stazioni fisse di monitoraggio della qualità dell’aria più vicine all’area interessata dall’incendio non emergono superamenti dei limiti di legge relativamente agli inquinanti monitorati dalle postazioni (esiti aggiornati a questa mattina).

La presenza di diossina, nelle immediate vicinanze dell’area, è presumibilmente legata alla combustione di alcune strutture in plastica e materiale in polistirolo interessati dall’incendio. La concentrazione dell’analita in oggetto è destinata a ridursi con il tempo e per tale motivo i monitoraggi di ARPAC, così come concordato con l’Amministrazione comunale guidata dalla sindaca Cecilia Francese, continueranno anche nei prossimi giorni. Limitatamente all’area ASI interessata, l’Amministrazione rimane in stretto contatto con gli Organi preposti alla gestione della Salute Pubblica ai fini di eventuali necessità di emanazioni di specifici provvedimenti che, in ogni caso, allo stato, sembrano scongiurati.

