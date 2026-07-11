Vandalizzano un’auto a Paestum e rubano pezzi della carrozzeria. Lo sfogo del proprietario
Vandalizzano un’auto e rubano pezzi della carrozzeria. E’ accaduto giovedì sera a Capaccio Paestum in via Magna Grecia.
Il proprietario ha parcheggiato la sua auto tra le 18 e le 21, ma al ritorno ha fatto un’amara scoperta.
Ignoti hanno provocato dei danni e portato via alcune parti della carrozzeria.
Non gli è rimasto altro da fare che sporgere denuncia alle Forze dell’Ordine e affidare il suo sfogo anche ai social.
Dopo aver raccontato lo spiacevole episodio ha chiosato: “Lasciamo stare e andiamo avanti. Mi dispiace per Paestum“.