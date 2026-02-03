Vandali in azione a Bellizzi dove nei giorni scorsi ignoti hanno scagliato sassi contro le auto in sosta nei pressi della stazione ferroviaria.

Ad una Fiat 500 X è stato sfondato il lunotto causando tanta amarezza nel proprietario. Il sindaco Mimmo Volpe ha reso noto l’accaduto affermando che “faremo passare un brutto quarto d’ora a questa banda di delinquenti che aggredisce e intimorisce le persone”.

“Abbiamo predisposto l’ampliamento della pubblica illuminazione su tutto il tratto a sud della stazione ferroviaria. Abbiamo richiesto a RFI la gestione di tutti i locali e il parcheggio abbandonati e in disuso – ha affermato il sindaco -. Dobbiamo garantire tranquillità e sicurezza anche in vista dei nuovi collegamenti da e per l’aeroporto. L’invito è anche alle famiglie residenti di Borgonuovo affinchè ci aiutino a individuare queste ragazzate”.

Il sindaco ha precisato di aver allertato la Polizia Municipale affinché presidi maggiormente i luoghi della stazione ferroviaria. “Aiutateci a rendere più sicura la città” l’invito del sindaco ai cittadini.