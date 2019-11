Vandali in azione sui monti di Sanza. Presa di mira la baita comunale in località Ruscio di Vallevona

Vandali in azione sui monti di Sanza. Ad essere prese di mira dalla mano di qualche incivile ed irrispettoso dei beni pubblici è stata la baita che si trova in località Ruscio di Vallevona.

La struttura, di proprietà comunale, solitamente viene utilizzata per accogliere i turisti amanti della montagna o per chi frequenta la zona per praticare escursioni o semplici gite. E’ stata costruita in passato dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e negli anni il Comune di Sanza si è occupato della manutenzione e della gestione.

Gli ignoti vandali, oltre a vandalizzare la porta di ingresso della baita, hanno rubato anche una stufa posta all’interno.

Quanto accaduto è stato denunciato ai Carabinieri della locale Stazione che indagano per dare un volto a chi ha distrutto la baita di Vallevona.

Sulla vicenda interviene il vicesindaco Antonio Lettieri, che annuncia:”Saremo duri e cercheremo di scoprire chi ha fatto questo scempio. Nella zona ci sono fototrappole che adesso controlleremo per verificare se si riesce a scoprire qualcosa“.

– Chiara Di Miele –