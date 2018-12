Vandali in azione a Tito. Danneggiata installazione natalizia in plastica realizzata con 6000 bottiglie

C’è tanta indignazione e delusione a Tito per l’opera di ignoti che hanno danneggiato l’installazione natalizia “Christmas in plastic 2019”, realizzata dalla volontaria Lucia D’Angelo. Un lavoro durato mesi che ha portato frutti straordinari, distrutto dalla mano di qualcuno che forse ha voluto festeggiare l’arrivo del Natale sfregiando e danneggiando una splendida installazione.

Ignoti, infatti, hanno tagliato le lenze che sostenevano l’installazione, distrutto le realizzazioni in plastica, rubato le lanterne o buttate da lì a pochi metri. Spariti anche numerosi tappi di plastica.

Ricordiamo infatti che l’installazione è stata realizzata interamente con materiale di plastica, oltre un migliaio di tappi e circa 6000 bottiglie, con un lavoro durato mesi. La giovane ha coronato il suo sogno di vedere Villa della Costituzione illuminata e decorata, ma qualcuno, senza motivi, ha pensato di danneggiare tutto.

“Va bene il vento, il freddo, le intemperie – ha sottolineato l’ideatrice Lucia D’Angelo – ma questa è inciviltà. Ho provveduto più volte ad aggiustare quello che non ho trovato al posto, ma adesso ci sono le prove evidenti di mani umane. Per quanto uno ci provi a fare cose per il paese senza nessun tipo di interesse, lo portate inevitabilmente a smettere. Tito sta morendo, ma fatevi delle domande perché non può essere sempre colpa degli altri”.

