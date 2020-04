Vandali in azione a Battipaglia. Sfasciate auto in pieno centro cittadino

Vandali in azione a Battipaglia, in pieno centro cittadino. Ignoti, nella notte, hanno preso di mira 4 auto sfasciandole e rubando poi alcuni oggetti all’interno.

Come si legge su “Il Mattino”, l’episodio è avvenuto nei pressi della chiesa Santa Maria della Speranza. Ad essere colpite alcune auto in sosta da giorni, che i proprietari non avevano toccato non avendo esigenza e rispettando le norme in vigore per contrastare la diffusione del Coronavirus.

I ladri hanno rotto gli specchietti e i finestrini delle auto per recuperare quello che vi era al loro interno.

Non è la prima volta che a Battipaglia si verificano questi episodi; infatti, nei giorni scorsi sono state rubate le ruote di alcune auto parcheggiate sempre in centro, appoggiate poi su dei mattoni.

Sulla vicenda indagano i Carabinieri.

– Paola Federico –