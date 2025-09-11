Vandali in azione nella notte a Sassano ai danni della palestra comunale.

Ignoti hanno mandato in frantumi la porta di accesso agli spalti della struttura sportiva e inoltre hanno scardinato una parte dell’infisso.

Amara la scoperta questa mattina, quando al Comune non è rimasto altro da fare che sporgere denuncia contro ignoti alla locale Stazione dei Carabinieri.

In questo modo sarà possibile avviare le indagini per tentare di dare un nome e un volto a chi ha agito contro un bene pubblico in un luogo frequentato soprattutto da giovani sportivi del paese e non solo.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale guidati dal Comandante Gerardo Siani che si sono occupati della denuncia e di un primo sopralluogo in palestra per escludere altri danni.

Non è la prima volta che nel Vallo di Diano si registrano episodi di vandalismo ai danni di luoghi e beni pubblici che, al contrario, andrebbero preservati da tutti nell’interesse della collettività.