Sabato 31 maggio e domenica 1° giugno all’interno del ValPista Karting Raceway di Teggiano si terrà il 2º Valpista Motor Show, memorial Nicola D’Alto, una manifestazione sportiva organizzata dalla Evo Rally per ricordare, ad un anno dalla sua scomparsa, il noto e rispettato imprenditore del Vallo di Diano.

Le aspettative, sia a livello di partecipanti che di pubblico, sono altissime e la macchina organizzativa sta lavorando intensamente non lasciando nulla al caso per offrire, come sempre, uno spettacolo unico all’altezza del marchio Evo Rally e del nome Nicola D’Alto, facendo in modo di rendere l’evento un appuntamento immancabile per il popolo valdianese.

Piloti professionisti di altissimo livello e provenienti dall’intero Stivale, isole comprese, hanno aderito alla manifestazione e assicureranno, con le proprie evoluzioni, adrenalina pura. Il pubblico presente potrà ammirare sia da vicino che in azione, su un tracciato misto asfalto e terra, delle vere auto da rally di ultimissima generazione, vetture con più di 300 cavalli e trazione integrale che rappresentano la massima espressione in termini di ingegneria meccanica ed elettronica e che fanno parte del top di categoria sia a livello nazionale che internazionale.

La manifestazione darà il giusto spazio anche alle auto da rally a due ruote motrici e alle vetture stradali che potranno divertirsi e confrontarsi su un percorso interamente asfaltato. Come avvenuto nella passata edizione, anche quest’anno verranno premiati tutti i partecipanti e sarà assegnato il Trofeo “Memorial Nicola D’Alto” al pilota che otterrà la migliore prestazione sul tracciato misto in asfalto e terra.

Intenso sarà il programma durante i 2 giorni della manifestazione, a partire da sabato 31 maggio alle ore 9 fino a tarda serata quando si esibiranno, in notturna, i bolidi da rally a 4 ruote motrici che offriranno al pubblico presente uno spettacolo irrinunciabile. Domenica 1° giugno dalle ore 9 si ricomincerà con le esibizioni delle varie categorie per terminare con le fasi finali nel pomeriggio.

La Evo Rally e la famiglia D’Alto invitano gli appassionati presso il circuito ValPista per condividere questi due giorni di sport, spettacolo e divertimento.