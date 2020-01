Il Comune di Padula ha provveduto all’aggiudicazione definitiva della concessione dell’area di proprietà comunale denominata “Tenuta Mandranello” in favore della Giroauto Travel sas di Salerno.

La società salernitana ha offerto un canone annuo di 70.000 euro per una durata della concessione di 50 anni.

Nel marzo dello scorso anno il Consiglio comunale di Padula aveva approvato gli indirizzi ed i criteri per la concessione di valorizzazione della Tenuta Mandranello attraverso la pubblicazione di un bando di gara per l’individuazione di possibili operatori economici. Tra i criteri a cui attenersi c’erano la durata della concessione, che non deve superare i 50 anni, e le iniziative da implementare con finalità di attività zootecniche e agricole o attività turistiche.

Alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, fissata per lo scorso 31 luglio, l’unica istanza pervenuta è stata quella dell’operatore economico Giroauto Travel.

Il sito di Tenuta Mandranello, interamente ricadente nel territorio comunale di Padula a ridosso del confine con la Basilicata e all’interno del SIC “Monti della Maddalena”, ha al proprio interno 80 corpi di fabbrica risalenti agli anni ’50 ed è caratterizzato da un pianoro a 1062 metri immerso in un luogo di interesse naturalistico e paesaggistico davvero unico.

– Chiara Di Miele –