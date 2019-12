Valorizzazione del turismo nel Cilento. I sindaci di Capaccio e Piaggine firmano un Protocollo d’Intesa

Il Comune di Capaccio e il Comune di Piaggine hanno formalizzato un accordo in base al quale intendono arricchire la propria offerta turistica valorizzando le rispettive risorse territoriali, ciascuna delle quali occupa uno spazio di rilievo per caratteristiche geografiche e storiche all’interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

È stato sottoscritto, infatti, un Protocollo d’Intesa tra il sindaco di Capaccio, Francesco Alfieri e il sindaco di Piaggine, Guglielmo Vairo, per la valorizzazione delle risorse turistiche di Paestum e del Monte Cervati attraverso un rapporto di collaborazione finalizzato alla valorizzazione dei settori turistico, zootecnico ed enogastronomico di ciascuno dei territori coinvolti.

È l’integrazione delle offerte turistiche tra due realtà diverse e complementari l’aspetto innovativo di questa iniziativa: proprio il protocollo rappresenta il valore aggiunto determinato dalla sinergia delle azioni amministrative in materia di turismo. L’offerta turistica si presenterà sul mercato in maniera integrata con un’immagine completa da un punto di vista delle proposte come di un solo territorio, quello del Cilento costiero e montano, grazie alla lungimiranza strategica dei due sindaci.

Il turismo ricopre, ormai, una fondamentale importanza all’interno delle politiche di sviluppo economico e assume una valenza strategica nella costruzione di un sistema integrato capace di rafforzare la competitività e la capacità attrattiva dell’economia locale, in zone in cui la bellezza del paesaggio e le risorse agricole, costiere e montane rappresentano l’identità territoriale del Cilento.

– Claudia Monaco –