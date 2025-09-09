Vallo della Lucania: precipita dal quarto piano dell’ospedale. Uomo in prognosi riservata
Momenti di paura all’alba di questa mattina presso l’ospedale di Vallo della Lucania.
Un 73enne sarebbe precipitato dal quarto piano del presidio sanitario. Alcuni dipendenti, giunti sul posto per iniziare il turno di lavoro, hanno notato lo sventurato riverso al suolo ed hanno dato l’allarme.
Prontamente soccorso, è ora ricoverato in prognosi riservata.
Presenti sul posto i Carabinieri per avviare le indagini del caso e stabilire l’esatta ricostruzione della dinamica.