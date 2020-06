Vaccino antinfluenzale obbligatorio in Campania.Il sindaco Fortunato a De Luca: “Libertà di scelta al popolo”

Il Sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato, commenta la decisione del governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, di rendere obbligatorio il vaccino contro l’influenza.

“A mio avviso non è concepibile obbligare i cittadini campani a vaccinarsi – commenta Fortunato – deve esserci libertà di scelta sempre, la vaccinazione antinfluenzale dovrebbe essere fatta in maniera del tutto volontaria, come d’altronde è stato finora. E’ giusto rispettare la volontà di tutti“.

De Luca ha annunciato sabato scorso la volontà di “vaccinare il 100% della popolazione, dai bambini agli anziani”.

“Credo che De Luca parli così – conclude Fortunato – perché ha ben chiaro che ad ottobre sarà comodamente in pensione a casa sua, non è questa una decisione che gli compete”.

– Claudia Monaco –

