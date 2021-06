Vaccino anti-Covid. Al via domani in Basilicata la prenotazione libera aperta a tutti

“Da domani tutti i lucani dai 12 anni in su potranno prenotare il vaccino sul Portale Poste“.

Ad annunciare il via alle prenotazioni dalle ore 14.00 di domani, venerdì 4 giugno, è il Presidente della Basilicata, Vito Bardi, che afferma: “Date le forniture vaccinali previste, resta ferma la priorità per gli over 60 e i richiami da effettuare“.

“È mia intenzione – ha detto il Presidente Bardi – dare la possibilità ai maturandi di vaccinarsi, attraverso appositi open day in tutto il territorio regionale. Chiederemo una fornitura extra di vaccini per venire incontro ai più giovani“.

La Basilicata inizierà a breve anche la vaccinazione dei lavoratori presso i siti produttivi.

“Lo sforzo organizzativo della nostra Regione – continua – ha portato la Basilicata attualmente al primo posto in Italia per immunizzazioni (doppia dose): un dato positivo che deve renderci fieri dei nostri operatori sanitari, della protezione civile e di tutti i volontari“.