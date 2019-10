Vaccini. Dal 30 ottobre inizia la Campagna antinfluenzale 2019 dell’ASL Salerno

Dal 30 ottobre prende il via la Campagna antinfluenzale 2019 dell’ASL di Salerno. La vaccinazione antinfluenzale rappresenta, infatti, un mezzo efficace e sicuro per prevenire l’influenza e le sue complicanze.

L’influenza è una malattia altamente contagiosa. Scegliendo di vaccinarsi si protegge sè stessi ma anche le persone che ci stanno intorno e per le quali contrarre l’influenza potrebbe essere pericoloso. Rivolgendosi al proprio medico sarà possibile trovare informazioni chiare e complete sulla malattia influenzale e sulle complicazioni che può causare, sulla sicurezza e sull’efficacia dei vaccini e sui loro vantaggi in termini di salute.

La vaccinazione è raccomandata e gratuita per le donne in gravidanza, persone di età maggiore o pari a 65 anni, bambini oltre i 6 mesi con malattie croniche, bambini o adolescenti in trattamento cronico con acido acetilsalicilico, adulti con malattie croniche ricoverati presso strutture per lungodegenti, personale sanitario, familiari di soggetti a rischio, personale di servizi pubblici, lavoratori a contatto con animali e donatori di sangue.

Ci si può vaccinare dal medico di Medicina Generale, dal pediatra di libera scelta e nei Centri vaccinali distrettuali a partire dal 30 ottobre.

Ma la prevenzione dell’influenza inizia anche dalle piccole azioni di igiene quotidiana come lavare frequentemente le mani con acqua o gel alcolici, riparare il naso e la bocca quando si starnutisce o si tossisce, stare a casa quando si è malati, usare le mascherine se si hanno sintomi influenzali e ci si trova in luoghi affollati come scuole e ospedali.

– Chiara Di Miele –