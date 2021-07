Vaccini alla popolazione studentesca del Potentino. Al via la campagna 12-19 anni

In linea con quanto annunciato dalla Giunta della Regione Basilicata l’Asp Basilicata avvia la campagna vaccinale destinata alla fascia di età dai 12 (compiuti) ai 19 anni nella quale ricade la popolazione scolastica. Ciò per la necessità, anche alla luce dell’emergente scenario epidemiologico (rilievo di positività da variante Delta), di dare maggiore impulso alla campagna vaccinale e intercettare target di popolazione maggiormente esposti.

L’iniziativa, insieme all’intensificazione delle attività di testing e tracking, è volta pianificare il riavvio delle attività scolastiche in sicurezza.

La campagna vaccinale, che interesserà tutti i punti vaccinali dell’ASP, si svolgerà dal giorno 1 al 14 agosto nelle fasce orarie pomeridiane:

Potenza : Complesso Sportivo “Rocco Mazzola” in Via Roma;

: Complesso Sportivo “Rocco Mazzola” in Via Roma; Melfi : Palestra comunale Via della Cittadinanza attiva;

: Palestra comunale Via della Cittadinanza attiva; Villa d’Agri : Palestra Istituto Comprensivo in Via Verdi;

: Palestra Istituto Comprensivo in Via Verdi; Lauria : Palestra I.S.I.S in Via Cerse dello Speziale;

: Palestra I.S.I.S in Via Cerse dello Speziale; Senise : Complesso Monumentale San Francesco in Piazza Municipio 2;

: Complesso Monumentale San Francesco in Piazza Municipio 2; Venosa: Palestra Scuola Media “De Luca” in Via Appia 36.

Tramite il portale delle prenotazioni della Regione Basilicata, raggiungibile al link prenota.sanita.basilicata.it, sarà resa disponibile la nuova funzionalità di prenotazione della presente campagna vaccinale a partire da oggi fino all’esaurimento dei posti disponibili. Possono prenotarsi anche coloro che hanno già una prenotazione in Piattaforma Poste Italiane in data successiva al 1° agosto. In sede di prenotazione sarà possibile scaricare la modulistica da compilare e consegnare presso il Punto Vaccinale di prenotazione, compreso il modello da redigersi a cura dei genitori o rappresentanti legali per gli assistiti minorenni che dovranno essere accompagnati.