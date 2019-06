Con l’arrivo dell’estate aumenta il numero dei turisti che decidono di trascorrere le loro ferie nel Golfo di Policastro. Nonostante un inizio di stagione critico a causa delle avverse condizioni climatiche, sembra che la situazione migliori giorno dopo giorno facendo registrare un notevole aumento di presenze in tutte le strutture ricettizie del Golfo.

Complice il caldo delle ultime settimane e le acque cristalline che caratterizzano questo scorcio di Cilento, le richieste di prenotazione presso i numerosi alberghi,​ camping e Bed & Breakfast sono aumentate a livello esponenziale. Anche se il trend di presenze previste per l’intera stagione estiva pare sia in calo, come è stato sottolineato dal Presidente dell’Associazione Assoturismo ​Mariano Russo.

“Sicuramente abbiano davanti a noi una grande incognita rappresentata dal cattivo tempo che ha rallentato per questo inizio di stagione tutte le attività turistiche – ha dichiarato Russo – Il discorso da affrontare sarebbe però molto più ampio e riguarderebbe due aspetti fondamentali. Il primo relativo al calo di presenze registrato negli ultimi cinque anni nell’intero Golfo di Policastro, un dato che andrebbe analizzato attraverso un osservatorio permanente che possa indicarci la direzione che stiamo imboccando, ​così come fanno altri comprensori. Il secondo elemento invece è rappresentato dal problema dell’erosione costiera che è stato anche il tema di un incontro che però a mio avviso non ha avuto la giusta eco sul territorio”.

– Maria Emilia Cobucci –