Uso anomalo dell’acqua potabile a Montesano sulla Marcellana. Scatta l’ordinanza anti spreco

L’Amministrazione comunale di Montesano sulla Marcellana corre ai ripari da eventuali sprechi di acqua potabile per la stagione estiva.

Il sindaco Giuseppe Rinaldi, attraverso un’ordinanza, disciplina l’utilizzo dell’acqua, la cui disponibilità è limitata a causa di una carenza idrica aggravata spesso da un eventuale uso scorretto ed indiscriminato che non consente un raggiungimento di un livello sufficiente nei serbatoi principali.

Per questo motivo, si vieta l’utilizzo per irrigare orti, giardini e aree verdi, lavare corti e piazzali o lavare veicoli. E’ vietato, inoltre, l’utilizzo di acqua potabile per usi edilizi e industriali e l’innesto di pompe o manichette pubbliche alle fontanelle pubbliche.

Il mancato rispetto dell’ordinanza comporterà per i trasgressori sanzioni da 25,82 a 516 euro oltre al distacco dell’utenza.

Il Comando di Polizia Municipale e le altre forze di Polizia presenti sul territorio saranno incaricati di vigilare sul rispetto dell’ordinanza sindacale.

– Claudia Monaco –