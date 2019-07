Continuano le specifiche attività di controllo da parte del personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Salerno ai locali di intrattenimento notturno a Salerno e provincia, per verificarne l’osservanza delle prescrizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti di settore che, come noto, se disattese, possono determinare pericolo per l’incolumità degli avventori, con conseguenti negativi riflessi sull’ordine e sulla sicurezza pubblica.

In particolare, nella notte tra sabato e domenica scorsi, gli operatori di Polizia hanno effettuato, tra le ore 23.15 e le ore 5.15, diversi interventi in locali sul litorale compreso tra Eboli e Pisciotta.

Sono state sanzionate diverse infrazioni al Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza per mancanza di autorizzazioni a svolgere intrattenimenti musicali e per impiego irregolare, o comunque non conforme alla normativa vigente, degli addetti alla sicurezza.

Inoltre il titolare di una discoteca è stato denunciato per non aver tenuto libere le uscite di sicurezza del locale, di fatto chiuse con un lucchetto.

Di particolare rilievo è risultata anche l’attività sanzionatoria ai titolari di locali che somministravano bevande alcoliche ai minori di 18 anni. All’esito delle ispezioni sono state elevate multe per un importo pari a 11.333,31 euro.

– Chiara Di Miele –